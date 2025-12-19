Confira as fotos da reinauguração da Sertão Aquidauana

Loja passou por reforma, ganhou novo layout e amplia opções de produtos para os clientes de Aquidauana
GALERIA DE FOTOS
Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80, celebraram a união em uma cerimônia marcada por carinho, ternura e a presença da mãe da noiva, de 100 anos
Atenção
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Despedida
A cerimônia, simples e carregada de significado, selou uma despedida que atravessou décadas e resgatou laços profundos com a cidade.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS