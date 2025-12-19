Acessibilidade

19 de Dezembro de 2025 • 13:30

Buscar

Últimas notícias
X
GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da reinauguração da Sertão Aquidauana

Loja passou por reforma, ganhou novo layout e amplia opções de produtos para os clientes de Aquidauana

Leandro Lino

Publicado em 19/12/2025 às 10:00

Atualizado em 19/12/2025 às 10:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sertão Aquidauana / Leandro Lino (O Pantaneiro)

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Galeria de Fotos

Fotos do Projeto Geladeira Literária é lançado no Fórum de Anastácio

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da abertura do Natal da Esperança em Aquidauana

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do casamento de idosos que emocionou o Asilo São Francisco em Aquidauana

Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80, celebraram a união em uma cerimônia marcada por carinho, ternura e a presença da mãe da noiva, de 100 anos

Política pública

Projeto Olhar Renovado atende mais 103 pessoas com óculos gratuitos em Anastácio

Publicidade

GALERIA DE FOTOS

Galeria de fotos: Reencontro reúne estudantes da década de 80 do Irene Cicalise

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 7 recebem Auxílio Gás nesta quinta

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Despedida

Filho cumpre último desejo dos pais e lança cinzas no Rio Aquidauana

A cerimônia, simples e carregada de significado, selou uma despedida que atravessou décadas e resgatou laços profundos com a cidade.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo