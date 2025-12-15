Confira as fotos do casamento de idosos que emocionou o Asilo São Francisco em Aquidauana

Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80, celebraram a união em uma cerimônia marcada por carinho, ternura e a presença da mãe da noiva, de 100 anos
GALERIA DE FOTOS
O evento reúne representantes de instituições públicas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir temas relacionados ao Corredor Bioceânico
Aquidauana
De segunda a quarta-feira não será possível visitação à igreja devido serviços como dedetização
Policial
Polícia confirmou que há dois suspeitos identificados um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital
