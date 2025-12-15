Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do casamento de idosos que emocionou o Asilo São Francisco em Aquidauana

Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80, celebraram a união em uma cerimônia marcada por carinho, ternura e a presença da mãe da noiva, de 100 anos

Leandro Lino

Publicado em 15/12/2025 às 16:22

Atualizado em 15/12/2025 às 16:34

Augusto e Iná oficializaram a união no Asilo São Francisco / Gabriela Bernardes (Prefeitura de Aquidauana)

