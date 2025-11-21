Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:07

Buscar

Últimas notícias
X
GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do Lançamento do Eco Maracá Residencial

O projeto conta com 206 terrenos entre 300 m² e 750 m² e foi desenvolvido ao longo de seis anos

Leandro Lino

Publicado em 21/11/2025 às 14:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Lançamento Eco Maracá Residencial / Leandro Lino (O Pantaneiro)

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do 7º Churrasco Beneficente do Hospital de Amor

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da abertura da 43ª edição dos Jogos da Primavera

GALERIA DE FOTOS

Confira a galeria de fotos dos 70 anos do Lions Clube Aquidauana

Assembleia festiva marcou a trajetória de sete décadas de serviço voluntário, com posse de novos membros e presença de autoridades locais e distritais

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da inauguração da Conveniência da Praça

Publicidade

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da abertura do X Open de Bocha Adaptada

ÚLTIMAS

Trânsito

Carro 'rampa' em quebra-molas e capota na BR-262

Família de Rio Brilhante seguia para Água Clara quando veículo "ramparou" em quebra-molas e capotou várias vezes

Emprego

Inscrições para docentes com salário de R$ 7,5 mil acabam dia 25 em MS

Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo