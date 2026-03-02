Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 14:32

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Galeria de fotos

InauguraÃ§Ã£o RoncÃ£o Pneus - Unidade Aquidauana

Felipe Benitez

Publicado em 02/03/2026 Ã s 09:47

Atualizado em 02/03/2026 Ã s 09:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Galeria de fotos

12º PiraFolia 2026

Galeria de fotos

1º CarnalaÃ§o em Bonito-MS

EducaÃ§Ã£o

Terminam nesta sexta-feira inscriÃ§Ãµes para o Sisu 2026

UEMS oferece 92 vagas em cursos em Aquidauana pelo SiSU 2026

InscriÃ§Ãµes para o Sisu 2026 comeÃ§am nesta segunda

ComeÃ§a convocaÃ§Ã£o de estudantes em lista de espera do Sisu

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da apresentaÃ§Ã£o oficial do elenco 2026 do C.R.A

Publicidade

Galeria de Fotos

Confira as imagens do LanÃ§amento da 5Âª Copa Maria Tereza Alves Ribeiro

ÃšLTIMAS

ÃšLTIMO DIA

InscriÃ§Ãµes para professor substituto na UFMS de Aquidauana encerram-se hoje

InscriÃ§Ãµes para ser professor nos cursos de AdministraÃ§Ã£o, Letras ou Pedagogia Intercultural no CPAQ encerram-se neste domingo (01)

Luto

Falece SebastiÃ£o Ribeiro Leite, do Mercado Bossa Nova de Aquidauana

Filho de Mamede da Costa Leite e Laura de Faria Ribeiro Leite, SebastiÃ£o pertence a uma das famÃ­lias tradicionais que fazem parte da histÃ³ria e da fundaÃ§Ã£o de Aquidauana e de Bonito.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo