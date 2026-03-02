InauguraÃ§Ã£o RoncÃ£o Pneus - Unidade Aquidauana

EducaÃ§Ã£o
UEMS oferece 92 vagas em cursos em Aquidauana pelo SiSU 2026
InscriÃ§Ãµes para o Sisu 2026 comeÃ§am nesta segunda
ComeÃ§a convocaÃ§Ã£o de estudantes em lista de espera do Sisu
ÃšLTIMO DIA
InscriÃ§Ãµes para ser professor nos cursos de AdministraÃ§Ã£o, Letras ou Pedagogia Intercultural no CPAQ encerram-se neste domingo (01)
Luto
Filho de Mamede da Costa Leite e Laura de Faria Ribeiro Leite, SebastiÃ£o pertence a uma das famÃlias tradicionais que fazem parte da histÃ³ria e da fundaÃ§Ã£o de Aquidauana e de Bonito.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS