Morte de Eduardo Chramosta é lamentada nas redes sociais

A morte do jovem empresário Eduardo Chramosta (21), neste domingo, vitimado por um acidente automobilístico na BR 262, quilômetro 416, nas imediações de Terenos, tem produzido forte consternação nas últimas horas em Anastácio e Aquidauana. Nas redes sociais o sentimento predominante foi de lamento. “Foi muito triste receber a notícia de seu falecimento, principalmente de forma tão trágica”, registra um texto, no facebook.

Eduardo, do Frigorífico Burití, de Aquidauana, que capotou seu carro, tendo morte instantânea, era muito querido no meio social, tendo criado muitos vínculos por conta de seu trabalho, no campo da pecuária, atividade predominante na região, e por ser integrante ativo do grupo de futebol do Clube Santa Marta, juntamente com seu pai, Paulinho Pavel e do irmão Daniel.

Nas redes sociais o poeta José Pedro Frazão, especialista no trato com as palavras, registra que a morte de Eduardo deixa-nos “ainda mais pensativos sobre os desígnios do criador do universo”. Lógico que ele sabe, que na dialética da vida, morrer é um complemento, embora o coração humano, como disse Renato Russo, não aceite o fato dos “bons morrerem jovens”.

Segundo Frazão, “ali no campinho e também em nossa lembrança, ficará para sempre a lacuna desse bom amigo e companheiro Dudu”, referindo-se ao falecido, que era um dos sócios mais exemplares, em todos os requisitos, do clube esportivo que fazia parte de suas rotinas. O velório de Eduardo acontece no Parque das Primaveras, em Campo Grande e o sepultamento está marcado pera as 13h30, no mesmo local.