Admiradores e familiares lamentam morte da professora Maria da Penha Cristaldo Gomes

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A perda da professora Maria da Penha Cristaldo Gomes é lamentada por familiares, amigos e alunos. Ela faleceu nesta quarta-feira (31).
“Hoje, a nossa Princesa do Sul perdeu uma grande educadora. A Professora Maria da Penha Cristaldo Gomes foi minha orientadora de Estágio Supervisionado no Curso Normal! Inteligente, dinâmica e muito criteriosa! Muito triste essa perda!”, dizia uma aluna em uma das postagens no Facebook, homenageando a professora.
Maria da Penha era psicopedagoga e faria 71 anos este ano. O velório da professora começou ao meio-dia na Pax Vida, na rua Marechal Mallet – bairro Guanandy. O sepultamento ocorrerá às 16h.
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E qual o papel dos pais em situações como esta?
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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