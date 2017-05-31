Admiradores e familiares lamentam morte da professora Maria da Penha Cristaldo Gomes

A perda da professora Maria da Penha Cristaldo Gomes é lamentada por familiares, amigos e alunos. Ela faleceu nesta quarta-feira (31).

“Hoje, a nossa Princesa do Sul perdeu uma grande educadora. A Professora Maria da Penha Cristaldo Gomes foi minha orientadora de Estágio Supervisionado no Curso Normal! Inteligente, dinâmica e muito criteriosa! Muito triste essa perda!”, dizia uma aluna em uma das postagens no Facebook, homenageando a professora.

Maria da Penha era psicopedagoga e faria 71 anos este ano. O velório da professora começou ao meio-dia na Pax Vida, na rua Marechal Mallet – bairro Guanandy. O sepultamento ocorrerá às 16h.