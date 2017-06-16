Padre registra b.o após carros passarem sobre tapete de procissão

A procissão de Corpus Christi ocorrida ontem, na cidade de Maracaju, foi marcada pela intolerância de pelo menos três motoristas. Em sinal de desrespeito à religião do próximo e às regras de trânsito, já que as vias estavam bloqueadas para tráfego de automotores, os condutores passaram com veículos sobre tapetes antes da procissão, danificando-os.



Foram pelo menos dois automóveis com placas de Campo Grande e um terceiro ainda não identificado. Chateado com a atitude, o padre responsável pela comunidade procurou a delegacia de Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência. Segundo o portal Tudo do MS, nas redes sociais, vários fiéis também demonstraram indignação.