Padre registra b.o após carros passarem sobre tapete de procissão

Desrespeito
Nas redes sociais, vários fiéis também demonstraram indignação
A procissão de Corpus Christi ocorrida ontem, na cidade de Maracaju, foi marcada pela intolerância de pelo menos três motoristas. Em sinal de desrespeito à religião do próximo e às regras de trânsito, já que as vias estavam bloqueadas para tráfego de automotores, os condutores passaram com veículos sobre tapetes antes da procissão, danificando-os.
Foram pelo menos dois automóveis com placas de Campo Grande e um terceiro ainda não identificado. Chateado com a atitude, o padre responsável pela comunidade procurou a delegacia de Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência. Segundo o portal Tudo do MS, nas redes sociais, vários fiéis também demonstraram indignação.
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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