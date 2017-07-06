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Morre na Capital o ex-secretário de Cultura e empresário Silvio Nucci

Flavio Brito

Publicado em 06/07/2017 às 15:32

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Sílvio Di Nucci morreu na manhã desta quinta-feira (6) vítima de câncer, aos 59 anos.

Ele lutava contra um tumor e faleceu em casa, ao lado da esposa Luciane Mamoré e dos três filhos, Bruno, Letícia e Júlia.

Silvio Di Nucci era empresário há mais de 30 anos à frente do Park’s Bar e Choperia e parceiro CASA COR Mato Grosso do Sul. Foi vereador de Campo Grande e Secretário de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul.

O velório será no cemitério Parque das Primaveras, a partir das 18 horas. O sepultamento será nesta sexta-feira (7), às 10h30.

 

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