Morre na Capital o ex-secretário de Cultura e empresário Silvio Nucci

Sílvio Di Nucci morreu na manhã desta quinta-feira (6) vítima de câncer, aos 59 anos.

Ele lutava contra um tumor e faleceu em casa, ao lado da esposa Luciane Mamoré e dos três filhos, Bruno, Letícia e Júlia.

Silvio Di Nucci era empresário há mais de 30 anos à frente do Park’s Bar e Choperia e parceiro CASA COR Mato Grosso do Sul. Foi vereador de Campo Grande e Secretário de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul.

O velório será no cemitério Parque das Primaveras, a partir das 18 horas. O sepultamento será nesta sexta-feira (7), às 10h30.