Surpreendido por ventania e frio, casal que fazia stand up paddle no Pantanal tem de ser resgatado pela Marinha

Um casal que praticava stand up paddle no rio Paraguai, na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, acabou sendo surpreendido neste domingo (16) por uma mudança brusca das condições climáticas na região, provocada por uma frente fria que fez a temperatura despencar de 28ºC para 8ºC e trouxe ventos de até 60 quilômetros por hora, deixando o rio muito agitado. Sem conseguirem retornar para o Porto Geral de Corumbá, tiveram que ser resgatados pela Marinha.

Mônica Salustino relembra que ela e o marido passaram por momentos de desespero durante o passeio. Eles estavam a cerca de quatro quilômetros do Porto Geral quando a ventania começou. “Veio um vento sul e mudou todo o tempo de uma hora para outra. Foi bem difícil para voltar. Tentamos e fomos nos segurando onde dava para segurar para conseguir descansar um pouco até que conseguimos chegar a casa de um ribeirinho para esperar o socorro”.

O casal somente conseguiu retornar para terra firme depois de ser resgatado por uma embarcação da Marinha. Além de Mônica e do marido, mais 11 pessoas, entre ribeirinhos e pescadores precisaram ser socorridos no rio Paraguai neste domingo.

O pescador José Rodrigues da Silva foi um deles. O barco em que ele estava virou com a agitação do rio e o motor afundou. “Era onda demais. Estavam mais altas do que nós. Quando eu saia de uma entrava debaixo da outra”, relembra.

Segundo a Capitania Fluvial da Marinha, as ondas que chegaram a um metro de altura dificultaram a navegação no rio, fazendo com que os trabalhos de resgate durassem cerca de 5 horas.