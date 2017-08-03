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Governo amplia 26 vagas no concurso da Sanesul

Vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases, observada ordem de classificação e o prazo de validade do concurso

Flavio Brito

Publicado em 03/08/2017 às 11:01

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O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Administração e Desburocratização e de Infraestrutura, ampliou nesta quinta-feira (3), por meio da publicação no Diário Oficial do Estado, o quantitativo de 26 vagas no concurso da Sanesul. Ao todo, 18 municípios serão contemplados com novos profissionais.

De acordo com a publicação, as vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases, observada ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Foram ampliadas duas vagas para o cargo de Agente Operacional para os municípios de Brasilândia e Taquarussu; uma vaga para o cargo de Assistente Administrativo no município de Nova Andradina; 11 vagas para o cargo de Assistente Comercial para os municípios de Rio Brilhante, Maracaju, Nova Andradina, Coxim, Bataguassu, Três Lagoas e Dourados.

Para o cargo de Encanador, serão convocados dois profissionais para os municípios de Rio Brilhante e Nioaque. Já no cargo de Operador de Tratamento de Água será convocado um profissional para o município de Dourados. Nos municípios de Corumbá e Caracol serão convocados profissionais para preenchimento de três vagas para o cargo de Operador de Equipamento Automotivo e uma vaga para os cargos de Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico em Saneamento nos municípios de Campo Grande e Dourados.

Também serão ampliadas para o município de Campo Grande, uma vaga para o cargo de Advogado, uma vaga para Analista de Tecnologia da Informação B (DBA), uma vaga para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação A (Infraestrutura) e duas vagas para o cargo de Engenheiro Civil.

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