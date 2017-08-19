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Paratleta da Pestalozzi conquista autonomia e roda a cidade de triciclo

Wanderson José da Silva, da Pestalozzi de Aquidauana, é campeão do arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017

Flavio Brito

Publicado em 19/08/2017 às 08:57

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Crédito do vídeo: Redação

Superar as sequelas deixadas pela paralisia cerebral e conquistar independência e autonomia são desafios que Wanderson José da Silva enfrenta diariamente. Por meio do paradesporto e todo apoio recebido da Sociedade Pestalozzi de Aquidauana, ele tem superado todas essas dificuldades. 

Depois de ter aparecido na página de O Pantaneiro como campeão do arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017, Wanderson fala sobre uma experiência que pode parecer simples para a maioria, mas se torna um grande feito quando se tem uma deficiência física: se locomover pela cidade sem depender de ninguém.

A equipe de reportagem teve a oportunidade de cruzar com o paratleta da Pestalozzi pelas ruas de Aquidauana, rodando com o seu triciclo. O veículo veio de Campo Grande, depois que Wanderson descobriu que tinha essa possibilidade. Com a autorização da família, o jovem ganhou um modelo construído especialmente para ele. “Eu posso ir pra onde eu quiser”, comemorar Wanderson, falando das vantagens do triciclo.

O paratleta, literalmente, não para. Agora, a próxima competição será o Campeonato Brasileiro de pares e equipe bocha adaptada que será realizado em Suzano (SP), que dois atletas aqui de Aquidauana vão representar o Estado, em outubro. 

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