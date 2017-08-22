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Reinaldo Azambuja lamenta a morte do ex-governador Pedro Pedrossian

Pedrosssian foi chefe do Executivo estadual ainda antes da divisão do Estado

Flavio Brito

Publicado em 22/08/2017 às 08:29

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O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja divulgou nota de pesar pela morte do ex-governador do Estado Pedro Pedrossian. Aos 89 anos, ele morreu em casa, na madrugada desta terça-feira (22). Segundo informações da família, ele faleceu enquanto dormia. 

Veja a nota do governador:

É com profundo pesar que registramos o falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian ocorrido na madrugada desta terça-feira, 22 de agosto de 2017. 
Com perfil arrojado, Pedrossian exerceu com competência o cargo por três vezes. Em outubro de 1965 elegeu-se governador do estado de Mato Grosso, antes da divisão, para o período de 1966 a 1971.
Em 1980 renunciou ao mandato de senador para assumir o cargo de governador de Mato Grosso Sul, nomeado pelo ex-presidente João Batista de Figueiredo em 7 de novembro do mesmo ano.
Em 15 de março de 1991 assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense — eleito em pleito direto ocorrido em 1990. Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995. 
Sua trajetória foi marcada pela busca incessante da transformação, com administrações voltadas para execução de grandes projetos estruturais, rasgando estradas e, ao mesmo tempo, edificando obras que romperam o tempo e integram hoje patrimônio do povo sul-mato-grossense.

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