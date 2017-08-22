Terra natal de Pedrossian, Miranda decreta 3 dias de luto

A prefeita Marlene Bossay (PMDB) assinou nesta manhã o decreto que declara luto oficial por três dias no município de Miranda, pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, cidadão mirandense.



Marlene destacou a importância de Pedrossian para a política e para a construção histórica do estado de Mato Grosso do Sul. “O ex-governador era um homem visionário e o que temos de concreto no estado tem a marca de alguém que sempre se orgulhou de sua terra”, destacou a prefeita.



Grande parte das obras que Miranda possui foram construídas durante o governo de Pedro Pedrossian. “Para nós mirandenses é uma perda irreparável. Vai-se o homem, o político e fica a lenda do nosso eterno Homem de Miranda”, finalizou a prefeita. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro na praça central de Miranda.

Pedrossian faleceu nessa terça-feira, 22 de agosto, nove dias após completar 89 anos. Natural de Miranda, era engenheiro da antiga NOB. Conhecido como “tocador de obras” construiu três universidades (UFMS, UFMT e Uems), os estádios em Cuiabá e Campo Grande, Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas, Hospital Universitário, Hospital Regional e todas as saídas-acessos da Capital.