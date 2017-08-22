Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:12

Buscar

Últimas notícias
X

Mirandense

Terra natal de Pedrossian, Miranda decreta 3 dias de luto

Bandeiras foram hasteadas a meio mastro na praça central do município

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2017 às 16:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prefeita Marlene Bossay (PMDB) assinou nesta manhã o decreto que declara luto oficial por três dias no município de Miranda, pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, cidadão mirandense. 


Marlene destacou a importância de Pedrossian para a política e para a construção histórica do estado de Mato Grosso do Sul. “O ex-governador era um homem visionário e o que temos de concreto no estado tem a marca de alguém que sempre se orgulhou de sua terra”, destacou a prefeita.


Grande parte das obras que Miranda possui foram construídas durante o governo de Pedro Pedrossian. “Para nós mirandenses é uma perda irreparável. Vai-se o homem, o político e fica a lenda do nosso eterno Homem de Miranda”, finalizou a prefeita. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro na praça central de Miranda.

Pedrossian faleceu nessa terça-feira, 22 de agosto, nove dias após completar 89 anos. Natural de Miranda, era engenheiro da antiga NOB. Conhecido como “tocador de obras” construiu três universidades (UFMS, UFMT e Uems), os estádios em Cuiabá e Campo Grande, Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas, Hospital Universitário, Hospital Regional e todas as saídas-acessos da Capital.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Comportamento

Como muitos jovens, Duda se viu tendo que se reinventar

IPVA 2020

Termina hoje prazo para pagar parcela de fevereiro em dia

Internet

Mais uma “brincadeira” surge na internet para preocupar pais e educadores

E qual o papel dos pais em situações como esta?

Educação

Vídeo produzido em Águas do Miranda representa o Centro-Oeste na 7ª edição do Concurso Lei Maria da Penha

Publicidade

Luto

Filha de Asa Branca, moradora de Aquidauana fala sobre o processo de luto pela perda do pai

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo