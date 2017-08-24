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Seo Pinduca do Mercadão precisa da torcida dos amigos e família por sua saúde

Geraldo Tamanaha, 75 anos, sofreu um AVC na segunda-feira (21) e teve de ser levado para Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 16:27

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A família de Geraldo Tamanaha, 75 anos, pede aos amigos e parentes uma corrente de orações para pedir pela melhora em seu estado de saúde. Mais conhecido como seo Pinduca, ele é conhecido por todos que frequentam o Mercadão de Aquidauana. Ele é um dos fundadores e trabalha no local há 55 anos. Seo Pinduca sofreu um AVC na segunda-feira (21) e teve de ser hospitalizado e transferido para a Campo Grande. 

De acordo com a filha dele, Danielle, ele está internado na Santa Casa da Capital e a expectativa da família é a de que o idoso receba alta nesta sexta-feira (25). Seo Pinduca vinha se recuperando do acidente que sofreu em julho e esta semana passou por mais este grande susto. Muito querido na comunidade, os clientes que visitam a banca nº 1 do Mercadão recebem o carinho e a alegria do empreendedor, que realiza seu trabalho de mais de meio século com muita dedicação. 

Seo Pinduca é casado com dona Maria Alves Tamanaha, 69 anos, e tem oito filhos. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, Danielle pediu para que todos torçam e roguem pela recuperação do pai para que ele possa voltar para casa e a convivência da família e dos amigos. 

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