Pai reconhece filho depois de 18 anos na Carreta da Justiça em Selvíria

A passagem da Carreta da Justiça em Selvíria trouxe muito atendimento jurídico e, principalmente, emoção. Pelo menos para Elizeu Ferreira da Silva e Luan Fernando Ribeiro, que agora podem se chamar de pai e filho. Cerca de 300 pessoas também foram atendidas, nesta semana, durante os atendimentos da Carreta, no período de 18 a 22 de setembro.

Agora Luan Fernando vai somar o nome de seu pai Elizeu, e assinar o sobrenome Ferreira da Silva. Ele diz que é uma grande emoção depois de 18 anos ter o reconhecimento de seu pai. “Esperava, esperava, esperava. E agora chegou a hora”, disse Luan, e seu pai explicou a situação: “Isto era uma coisa que a gente deveria ter feito há muito tempo, mas tudo tem a hora certa”, disse.

Nesse período, a equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira realizou 111 atendimentos entre consultas e orientações gerais. A Defensoria Pública atendeu 38 casos e 89 ações foram abertas. Além disso, houve oito divórcios, dois reconhecimentos de paternidade e revisões de alimentos com regulamentação de visita e guarda. 76 casais aproveitaram a oportunidade e fizeram reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento.

Um dos casais foi Daniele Basílio Berbeliano e Simone Carvalho de Araújo, que estão juntas, em união estável, desde 2015. Elas foram até a Carreta da Justiça e selaram oficialmente a união, rompendo todos os preconceitos que ainda existem sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo.

A Carreta da Justiça faz parte do Programa Judiciário em Movimento, que é inédito no país e completou um ano de existência no dia 24 de agosto, recebendo desde seu inicio o total apoio do presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran.

A primeira edição desta iniciativa já está chegando ao fim. As próximas comarcas que irão receber a unidade móvel serão Paraíso das Águas (2 a 6/10), Jaraguari (de 6 a 10/11), Figueirão (de 20 a 24/11) e Alcinópolis (de 27/11 a 1/12).

Novos trajetos – No último dia 19, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela Carreta da Justiça, realizou uma reunião para definir o calendário 2018 dos atendimentos da Carreta da Justiça. O cronograma de trabalho será enviado ao presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, para aprovação e posterior divulgação.

Por isto, prepare-se para a volta da Carreta da Justiça em sua cidade e aproveite para converter sua união estável em casamento, fazer pedidos de alimentos e guarda, reconhecimentos de paternidade e diversos outros serviços jurídicos de qualidade e totalmente gratuitos.