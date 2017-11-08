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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas de emprego

Vagas foram disponibilizadas nesta quarta-feira (08)

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/11/2017 às 09:07

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana ofertou, nesta quarta-feira (08), novas oportunidades de emprego no município e em Anastácio.

As vagas são para açougueiro, carpinteiro (necessário ter experiência em cobertura de telhado), vendedor do comércio varejista e campeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

 

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