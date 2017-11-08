Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Aquidauana ofertou, nesta quarta-feira (08), novas oportunidades de emprego no município e em Anastácio.

As vagas são para açougueiro, carpinteiro (necessário ter experiência em cobertura de telhado), vendedor do comércio varejista e campeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.