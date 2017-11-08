Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas de emprego

Oportunidade
Vagas foram disponibilizadas nesta quarta-feira (08)
A Casa do Trabalhador de Aquidauana ofertou, nesta quarta-feira (08), novas oportunidades de emprego no município e em Anastácio.
As vagas são para açougueiro, carpinteiro (necessário ter experiência em cobertura de telhado), vendedor do comércio varejista e campeiro.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Internet
E qual o papel dos pais em situações como esta?
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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