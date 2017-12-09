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Reforma de Variant de manicure será transmitida no Caldeirão do Huck deste sábado

O apresentador Luciano Huck esteve em Campo Grande no mês de setembro para dar início às gravações do quadro Lata Velha

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/12/2017 às 09:00

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A reforma da Variant 1970, da manicure Karen Campos, deverá ir ao ar neste sábado (09), no Caldeirão do Huck, da Rede Globo, a partir de 14h45.

Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", o apresentador Luciano Huck esteve em Campo Grande no mês de setembro, para dar início às gravações do quadro Lata Velha, que reforma e recupera veículos antigos. Hoje, o resultado final será veiculado em rede nacional.

A motorista e seu veículo sempre foram presenças marcantes nos encontros de relíquias promovidos pelo conhecido grupo de Aquidauana. 

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a manicure, que convidou todos os leitores do "O Pantaneiro" para acompanharem a sua história completa na televisão. "Eu tô no Lata Velha, gente! Nunca desistam dos seus sonhos. Um beijo pra vocês do Pantaneiro, pro pessoal de Aquidauana, de Anastácio, do mundo inteiro. Logo eu estarei aí de novo para os nossos encontros e para fazer as unhas das meninas também, viu?", disse, em tom bem humorado.

História

De acordo com o site Campo Grande News, em 2014, Karen Campos ficou famosa circulando por Campo Grande com um carro das antigas e uniforme retrô, oferecendo serviços de manicure e pedicure em domicílio. A ideia da moça em transformar a Variant ano 1970 em negócio logo se espalhou, não só pela criatividade, mas pelo sorriso inabalável de Karen.

Em 2015, a alegria de rodar por ai terminou em um acidente. Ela não teve grandes ferimentos, mas o carro acabou na oficina, precisando de funilaria. Para conseguir os R$ 4 mil necessários para o conserto, a proprietária recorreu aos clientes, fez campanha nas redes sociais, mas não conseguiu o suficiente.

Dois anos depois, a “Dona Variant”, como a manicure chama o carango, continua parada na garagem de casa. Em maio, ela pediu ajuda a Luciano Huck e, ao que tudo indica, agora Karen finalmente vai ter a Variant recuperada.

 

*Com informações do Campo Grande News

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