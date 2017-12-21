Adolescente de Aquidauana acumula títulos em provas de laço

Orgulho
Com somente 13 anos e há 2 anos participante do Circuito de Laço Comprido, jovem é fenômeno na modalidade
Crédito do vídeo: Schimene Weber
Com somente 13 anos e há 2 anos participante do Circuito de Laço Comprido, o adolescente Victor Luís Vieira de Almeida vem conquistando o seu espaço e acumulando títulos em provas de laço.
O jovem, de sorriso fácil e foco admirável, é filho de Luis Alberto de Almeida e Josiane Vieira Machado, que apoiam incondicionalmente a "paixão" nutrida pelo "novo campeão". Os pais garantem que ele passou para o 9º ano e sempre foi bom aluno. "Ele é aluno destaque no Instituto Educacional Falcão, com notas excelentes", explicaram.
Até o momento, ele já foi ganhador de uma moto no Clube de Laço Dois Irmãos, além de já ter conquistado uma fã, sua irmã, Victória Luísa Vieira de Almeida, e acumula os seguintes títulos:
Campeão Individual - Melhor Laçador da Festa - Chácara Taboco;
Campeão Categoria Bandeira - Circuito Morena - Melhor Laçador de 2017;
Campeão em Equipe - Clube Recanto dos Amigos - Taça de Prata; Melhor Equipe de 2017;
Campeão - Taça Ouro - Equipe LVJ Bovinos - Clube de Laço Pantaneiro;
Campeão 20x em Trio de Equipe, Bandeira, Taça de Prata, Taça de Bronze - Maiores Circuitos de Laço do Estado.
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E qual o papel dos pais em situações como esta?
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