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Após 13 anos juntos, homem faz surpresa para pedir namorada em casamento

Familiares e amigos do casal ficaram segurando placas com referência ao 'grande dia'

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/12/2017 às 08:00

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No último sábado (23), uma surpresa inesperada chamou a atenção de toda a população que transitava pelas estradas do distrito de Piraputanga: para celebrar o amor que já os une há 13 anos, Higor preparou uma forma diferente para pedir a namorada Paula Patrícia em casamento.

Ambos são professores e, na ocasião, o agora noivo fez questão de preparar tudo nos mínimos detalhes com as famílias e amigos que, ao longo da estrada que leva até o Restaurante Pira, no distrito, seguraram placas com referência ao "grande dia". 

Após o "sim", todos celebraram o momento, que marca mais uma fase da vida do casal apaixonado.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" fica lisonjeada com a oportunidade de participar desta "festividade" e deseja aos noivos os mais sinceros votos de felicidade nesta mais nova etapa do relacionamento.

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