Amigos se despedem de Zé Nilton

Faleceu ontem, em Campo Grande, no Hospital da Unimed, o amigo José Nilton de Lima, de 45 anos. Há 8 anos ela vinha lutando bravamente contra uma doença degenerativa (ELA) que o afastava a cada dia de uma de suas grandes paixões: o Laço Comprido. Muito conhecido na região do Morro do Chapéu, há três meses passou a residir na capital para receber um tratamento intesivo em casa, após ter passado por uma grave internação no CTI, mas não resistiu aos sintomas.

Zé Nilton faleceu ao lado da esposa, Sandra Tereza, com quem foi casado por 20 anos. Ele também deixa um filho de 17 anos.

Seu corpo será velado a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 10, na Pax Universal de Anastácio.

Conheça um pouco mais sobre a doença

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), é uma doença que causa fraqueza muscular secundária por comprometimento dos neurônios motores.

Sintomas

O principal sintoma é a fraqueza muscular, acompanhada de endurecimento dos músculos (esclerose), inicialmente num dos lados do corpo (lateral) e atrofia muscular (amiotrófica), mas existem outros: cãibras, tremor muscular, reflexos vivos, espasmos e perda da sensibilidade.

Diagnóstico

A doença é de difícil diagnóstico. Em grande parte dos casos, o paciente passa por quatro, cinco médicos num ano, antes de fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento.

Tratamento

O tratamento é multidisciplinar sob a supervisão de um médico e requer acompanhamento de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas.

(Com informações drauziovarella.com.br)