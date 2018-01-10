Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:19

Buscar

Últimas notícias
X

Laço Comprido em Luto

Amigos se despedem de Zé Nilton

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/01/2018 às 09:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Faleceu ontem, em Campo Grande, no Hospital da Unimed, o amigo José Nilton de Lima, de 45 anos. Há 8 anos ela vinha lutando bravamente contra uma doença degenerativa (ELA) que o afastava a cada dia de uma de suas grandes paixões: o Laço Comprido. Muito conhecido na região do Morro do Chapéu, há três meses passou a residir na capital para receber um tratamento intesivo em casa, após ter passado por uma grave internação no CTI, mas não resistiu aos sintomas.

Zé Nilton faleceu ao lado da esposa, Sandra Tereza, com quem foi casado por 20 anos. Ele também deixa um filho de 17 anos.

Seu corpo será velado a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 10, na Pax Universal de Anastácio.

Conheça um pouco mais sobre a doença

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), é uma doença que causa fraqueza muscular secundária por comprometimento dos neurônios motores.

Sintomas

O principal sintoma é a fraqueza muscular, acompanhada de endurecimento dos músculos (esclerose), inicialmente num dos lados do corpo (lateral) e atrofia muscular (amiotrófica), mas existem outros: cãibras, tremor muscular, reflexos vivos, espasmos e perda da sensibilidade.

Diagnóstico

A doença é de difícil diagnóstico. Em grande parte dos casos, o paciente passa por quatro, cinco médicos num ano, antes de fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento.

Tratamento

O tratamento é multidisciplinar sob a supervisão de um médico e requer acompanhamento de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas.

(Com informações drauziovarella.com.br)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Comportamento

Como muitos jovens, Duda se viu tendo que se reinventar

IPVA 2020

Termina hoje prazo para pagar parcela de fevereiro em dia

Internet

Mais uma “brincadeira” surge na internet para preocupar pais e educadores

E qual o papel dos pais em situações como esta?

Educação

Vídeo produzido em Águas do Miranda representa o Centro-Oeste na 7ª edição do Concurso Lei Maria da Penha

Publicidade

Luto

Filha de Asa Branca, moradora de Aquidauana fala sobre o processo de luto pela perda do pai

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo