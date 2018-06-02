Para ajudar crianças da região, Rede de Amigos realiza churrasco solidário na Chácara Cintra

A Rede de Amigos Anastácio e Aquidauana realizará, no dia 17 de junho, um churrasco solidário na Chácara Cintra, em Anastácio, com o intuito de arrecadar brinquedos e doações para as crianças desta região pantaneira, e distribuí-los no dia 12 de outubro, quando se comemora, nacionalmente, o "Dia das Crianças".

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com Bruno Areco, o "primeiro amigo", que contou um pouco mais sobre a finalidade da Rede. "Eu tive essa ideia há sete anos, quando estava subindo a rua da minha casa, que é a Pedroso Alagues, em Anastácio. Era uma quinta-feira e o Dia das Crianças já era no sábado. Vi um menininho brincando na rua com um brinquedo artesanal, desses feitos em casa mesmo. Aí, tive a ideia de poder alegrar essas crianças entregando brinquedos no dia 12 de outubro. Na época, liguei para dois amigos meus, Aldilei Coelho e Cícero de Moura, e minha irmã, Patrícia Areco, para ajudarem no que, na época, era apenas uma ideia. Na mesma hora, os três se prontificaram, mas a gente não tinha tempo suficiente pra conseguir muita coisa. Ainda assim, na época, compramos 150 brinquedos e saímos para distribuir", contou.

Hoje em dia, "com a bênção de Deus", como o idealizador do projeto disse, a iniciativa ganhou mais adeptos. "A gente tem uma Rede de Amigos de Anastácio e Aquidauana com quase 50 integrantes. Nós não aceitamos ajuda de político, não aceitamos politicagem. Nosso grupo é diferente", explicou.

Ele também contou um pouco sobre os rumos da Rede. "Até o ano retrasado, a gente conseguia brinquedos através de doações, rifas e da anuidade do projeto, que é de R$ 100,00 e todo mundo paga. No ano passado, a gente teve uma ideia de fazer um churrasco em prol da Rede de Amigos com algumas atrações, que envolveu patrocinadores. Nós tivemos um ótimo resultado com a venda de ingressos e bebidas, que veio agregar na nossa anuidade e na venda das rifas. Na época, chegamos na marca de quase 10 mil brinquedos e, esse ano, esperamos atingir essa meta", pontuou.

Segundo Churrasco

Neste ano, o churrasco será realizado no dia 17 de junho, dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, na Chácara Cintra, em Anastácio, localizada na Rua Acogo, na Vila Pedreira.

No local, além do telão para a transmissão da partida que marca o início da caminhada rumo ao hexacampeonato, haverão oito atrações musicais, além de cama elástica para as crianças que estiverem no almoço. A animação fica por conta de: Grupo Raça Pantaneira, Peterson Marçal, João Gustavo e Viola, Romário de Oliveira, Lino e Nando, Anderson e Fernandes, Luiz Felipe e Cauan e Grupo Nosso Balanço.

Durante o evento, também haverá um cardápio diferenciado, com arroz, mandioca, creme de milho, farofa, vinagrete, salada verde e mais variedades. Também serão vendidos doces e bebidas.

Os ingressos custam R$ 25,00 e crianças de até 7 anos não pagam. Os interessados podem comprar a entrada no Posto JC, Mercado e Açougue Independência, Mercado do Terra, Conveniência Independência, Bicicletaria Vila Maior, Selaria Pioneira, Casas e Cozinhas, Móveis Gazin de Anastácio e Aquidauana, MX Auto Peças, Mecânica Vitória, Centro Automotivo Globo, Mercado Fênix, Espetinho do Alfreto e com qualquer um dos integrantes da Rede de Amigos.