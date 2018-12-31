Motociclista fica ferida após colidir em traseira de ônibus

ACIDENTE DE TRÂNSITO
O acidente aconteceu na madrugada desta segunda na BR-163
A motociclista Cláudia Gomes Pedroso, de 35 anos, ficou gravemente ferida, após colidir a moto que conduzia, uma Yamaha Factor na traseira de um ônibus de viagem. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-163, considerada bastante perigosa, em Coxim. O ônibus transportava passageiros no momento do ocorrido.
De acordo com o site Edição MS, a condutora seguia pela rodovia na moto com placa de Coxim, quando acabou atingindo a traseira de um ônibus com placas de Ji Paraná. A colisão teria acontecido após o ônibus ter reduzido a velocidade para passar por uma lombada próximo ao Km 728.
Claudia foi socorrida com politraumatismo e encaminhada para o hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.
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