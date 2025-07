10ª obra infantojuvenil da ALEMS valoriza o folclore pantaneiro

Divulgação

Com texto da jornalista Aline Kraemer e ilustrações da programadora visual Luciana Kawassaki, a história se inspira no livro Chão Batido, da arte-educadora Marlei Sigrist, e apresenta de forma divertida personagens do folclore regional, como o enigmático Bicho-homem Pé-de-Garrafa, que acaba participando de um animado baile no Pantanal. A história busca despertar o encantamento das crianças pelas tradições populares.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lançou o 10º livro digital da coleção Cidadania é o Bicho, intitulado Turma do Folclore em: Baile da Bicharada. A obra integra uma série voltada à valorização cultural e à educação cidadã por meio da literatura infantil.

O diferencial desta edição é a participação das filhas da autora, Ana Beatriz (11 anos) e Catarina (5), que colaboraram com desenhos. “Achei legal desenhar e gosto quando a mamãe lê as lendas para mim”, disse Catarina. Já Ana Beatriz afirmou ter aprendido com a mãe o valor de preservar o folclore regional: “É o segundo livro que tive a oportunidade de ilustrar”.

A proposta da coleção é incentivar o respeito à diversidade cultural e à identidade local por meio de histórias lúdicas e educativas. O livro também reforça o papel do folclore como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, reconhecido pela Unesco. A publicação está disponível gratuitamente em formato digital, e também pode ser impressa com autorização prévia dos autores ou da Assembleia Legislativa, sendo proibida a reprodução com fins comerciais.

O lançamento integra as ações em celebração ao Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto.

