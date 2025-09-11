Acessibilidade

11 de Setembro de 2025

1ª Bienal do Pantanal promete agitar cenário cultural de MS

Evento terá mais de 70 atividades gratuitas, incluindo palestras, oficinas e shows

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 14:22

Assessoria Centro de Convenções

De 4 a 12 de outubro, Campo Grande será palco da primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal do Pantanal, que acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A programação soma mais de 70 atividades gratuitas, distribuídas em 108 horas.

Entre as atrações confirmadas estão o escritor e historiador Leandro Karnal (5/10), a acadêmica e romancista Ana Maria Gonçalves (8/10) e o cantor Almir Sater, que abre o evento com show solo no dia 4/10.

A agenda inclui ainda 23 conferências, seis palestras, oficinas de quadrinhos, curso de escrita criativa, shows musicais e a Mostra Curta Bienal, com exibição de oito filmes.

Estudantes da rede pública também terão espaço especial, com contação de histórias, batalhas de rimas e concurso de escritores que distribuirá R$ 24 mil em prêmios.

A Bienal do Pantanal é realizada pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da ALEMS, Câmara Federal e patrocínio da Inpasa.

