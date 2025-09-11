1ª Bienal do Pantanal promete agitar cenário cultural de MS

Evento terá mais de 70 atividades gratuitas, incluindo palestras, oficinas e shows
Assessoria Centro de Convenções
De 4 a 12 de outubro, Campo Grande será palco da primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal do Pantanal, que acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A programação soma mais de 70 atividades gratuitas, distribuídas em 108 horas.
Entre as atrações confirmadas estão o escritor e historiador Leandro Karnal (5/10), a acadêmica e romancista Ana Maria Gonçalves (8/10) e o cantor Almir Sater, que abre o evento com show solo no dia 4/10.
A agenda inclui ainda 23 conferências, seis palestras, oficinas de quadrinhos, curso de escrita criativa, shows musicais e a Mostra Curta Bienal, com exibição de oito filmes.
Estudantes da rede pública também terão espaço especial, com contação de histórias, batalhas de rimas e concurso de escritores que distribuirá R$ 24 mil em prêmios.
A Bienal do Pantanal é realizada pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da ALEMS, Câmara Federal e patrocínio da Inpasa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
INSS suspende empréstimos consignados em nome de incapaz sem decisão judicial
Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS
INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
Saúde
Meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos
Convite
Encontro será na Assomasul nesta quinta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS