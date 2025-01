1ª etapa de pré-matrículas nas escolas estaduais termina na próxima quarta

Cronograma da rede estadual / Divulgação

Termina na próxima quarta-feira (8) o período destinado à 1ª etapa de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino). São os últimos dias para quem deseja garantir a vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o ano letivo de 2025.

Aberto desde 11 de novembro de 2024, o período de pré-matrículas é válido para estudantes que já fazem parte da REE ou para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual.

O preenchimento dos dados pode ser realizado de três maneiras: pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular) ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

O preenchimento dos dados também pode ser realizado de forma presencial em qualquer escola estadual de Mato Grosso do Sul.

Cronograma

Após o encerramento da 1ª etapa de pré-matrícula, os pais/responsáveis poderão consultar a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as unidades escolares desejadas, no site da Matrícula Digital, que estará disponível no dia 12 de janeiro.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista designação, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Atendimento

Ao todo, são 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões.

Entre as novidades deste ano está a ampliação da oferta de vagas para o Ensino em Tempo Integral em todo o Estado. Serão 12 mil novas vagas, com destaque para turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais – iniciativa já colocada em prática em 2024 e que visa auxiliar as redes municipais na distribuição de vagas para a Educação Infantil.

Ensino em Tempo Integral

Em expansão nos últimos anos, em 2025 a oferta do Ensino em Tempo Integral na REE estará presente em 62% das escolas. Com o aumento no número de vagas, o total de estudantes matriculados nessas turmas poderá chegar à marca de 52 mil.

"Hoje o nosso foco está na abertura de novas vagas de Tempo Integral para os estudantes do Ensino Fundamental. Entendemos que o número que vagas para o Ensino Médio é suficiente para suprir a atual demanda e vamos trabalhar para o fortalecimento dessa oferta em outras etapas da Educação Básica", destaca o secretário Hélio Daher.

Calendário

Conforme publicação já disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação), o início do ano letivo de 2025 será no dia 7 de fevereiro, com as ações de formação dos profissionais antes do retorno dos estudantes, no período conhecido como Jornada Formativa.

A volta às aulas, com a presença dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, será no dia 17 de fevereiro.

*Com informações da SED