1º Ciclo de Monitoramento dos Contratos de Gestão das Secretarias começa hoje

Divulgação

Entre hoje (15) e o dia 28 de abril, será realizado o 1º Ciclo de Monitoramento dos Contratos de Gestão 2025 das Secretarias de Estado do Governo de Mato Grosso do Sul. Este processo, coordenado pela Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), ocorrerá por meio das Reuniões Estratégicas Setoriais, envolvendo as secretarias e seus órgãos vinculados.

O principal objetivo é verificar o nível de execução das entregas estratégicas, abordar os possíveis riscos nos projetos prioritários e realizar uma análise detalhada dos compromissos pactuados para 2025 pelas 38 Unidades Gestoras, que representam as 14 secretarias do Poder Executivo Estadual.

As reuniões contarão com a presença de secretários de Estado, diretores de órgãos vinculados, lideranças das áreas finalísticas e gerentes de projetos, que apresentarão o percentual de execução dos projetos, proporcionando uma base para análise e avaliação de progresso.

Ao final do monitoramento, a Segem consolidará as informações obtidas em um relatório gerencial, que será apresentado na reunião geral conduzida pelo governador. Esse encontro estratégico reunirá secretários e lideranças, com o objetivo de tomar decisões alinhadas aos projetos e indicadores dos contratos de gestão.

Em 2024, foram elaborados 285 projetos, resultando em 784 entregas. Para 2025, está previsto um crescimento de 5% na elaboração de projetos, totalizando 299, e um aumento de 9% nas entregas, alcançando 854 até o fim do ano.

Todas as iniciativas – incluindo projetos, programas e ações – estão integradas ao plano estratégico de governo, ao PPA (Plano Plurianual) e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Esses pilares reforçam o objetivo central dos contratos de gestão: focar em entregas de valor que gerem impactos sociais significativos para a população, com resultados efetivos nas políticas públicas aplicadas.

Contrato de Gestão

Neste ano, o Governo de Mato Grosso do Sul celebra 10 anos de implementação do Contrato de Gestão. Iniciado em 2015, sob a liderança do então Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel – atual Governador do Estado, o contrato foi criado com o objetivo de estabelecer metas claras e compromissos anuais para cada secretaria, fundação e autarquia do governo estadual, visando melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Ao longo desses anos, o programa tem sido reconhecido nacionalmente por sua eficácia e inovação. Em 2023, o programa foi finalista do Prêmio de Excelência de Competitividade promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O governador Eduardo Riedel sempre destaca que o contrato de gestão é uma ferramenta para transformar a cultura pública e trazer resultados concretos para a sociedade.