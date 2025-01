1º Tribunal do Júri do ano está marcado para o dia 21 de janeiro

O Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande inicia as sessões de julgamento em 2025 no dia 21 de janeiro na 1ª Vara. Já a 2ª Vara do Júri iniciará os trabalhos no plenário do Fórum apenas no dia 5 de fevereiro.

1ª Vara – Serão quatro casos julgados pela vara de titularidade do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida durante o mês de janeiro, mais precisamente nos dias 21, 23, 28 e 30. Em fevereiro estão previstos oito julgamentos.

O primeiro julgamento deste ano envolve um acusado de 30 anos que, após uma discussão em frente à própria casa, desferiu diversas facadas contra a vítima, levando-a a óbito.

Já no dia 13 de fevereiro será o julgamento do técnico de saneamento que tentou matar sua companheira com golpes de facas após ela se negar a entregar as chaves do carro na saída de um bar no Jardim Centro Oeste, no dia 9 de setembro de 2023. Um amigo do casal que também estava no bar tentou defendê-la, entrando em luta corporal com o agressor e sendo atingido por vários golpes. Ambas as vítimas sobreviveram. O homem de 35 anos responde por da tentativa de feminicídio, qualificada pelo motivo fútil e no âmbito de violência doméstica, contra a primeira vítima, além de tentativa de homicídio do segundo agredido.

2ª Vara - As sessões de julgamento da 2ª Vara começam em fevereiro, com um total de oito casos previstos ao longo do mês, entre eles, uma tentativa de feminicídio e um feminicídio.

No dia 7 de fevereiro, o júri popular analisará o caso em que um homem de 34 anos à época dos fatos tentou matar sua ex-companheiro por não aceitar o rompimento do relacionamento amoroso. Ele teria invadido sua residência, no local conhecido como Favela do Mandela, no dia 1º de fevereiro de 2020, jogado-a na cama e iniciado o ataque com uma faca. Embora ferida, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

No dia 12 de fevereiro, por sua vez, será julgado o feminicídio no qual a vítima foi assassinada por dois homens com quem manteve um relacionamento afetivo. Segundo consta nos autos, após a vítima ameaçar um dos acusados, dizendo que revelaria detalhes do relacionamento que viveram para sua atual namorada, os dois homens juntaram-se para praticar lesões e ameças contra a vítima, a qual acionou a polícia. Por vingança, eles se apoderaram de uma arma de fogo e mataram a ex-namorada a tiros no bairro Jardim Botânico no dia 10 de novembro de 2023.

Sessões - As sessões são abertas ao público e ocorrem no plenário do Tribunal do Júri do Fórum da capital, a partir das 8 horas, com entrada pela Rua da Paz, esquina com a 25 de Dezembro.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul