20 bombeiros se formam em curso para direção de viaturas fora da estrada

Assessoria, Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul formou 20 novos condutores de viaturas em terreno fora da estrada, também chamado de off-road. Eles participaram da primeira edição do Estágio de Direção 4x4 (ED4x4) e a formatura aconteceu na última sexta-feira (21), na Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), em Campo Grande. Mais 80 condutores devem ser formados nas próximas edições.

O curso foi realizado entre os dias 17 e 21 de fevereiro e faz parte da fase de preparação para a temporada de incêndios florestais. Durante esse período, os militares receberam instruções teóricas, que aconteceram na Academia de Bombeiros Militar (ABM), e instruções práticas, que foram realizadas em regiões com terrenos semelhantes aos abordados durante o curso, entre elas, a do Morro do Ernesto e da Fazenda Piana.

De acordo com o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do CBMMS, Major Eduardo Teixeira, o objetivo é que até julho sejam realizadas mais 4 edições do curso e, no total, formados 100 novos condutores operadores.

“Essa iniciativa é uma ação do Corpo de Bombeiros Militar, com investimentos do Governo do Estado, com foco em preparar nossas equipes para atuar no Pantanal, principalmente nas ações de combate a incêndios florestais e busca e resgate nessa região. Com isso, o foco é aumentar a vida útil dos equipamentos, que são investimentos públicos, com qualidade, com treinamento e com capacitação do nosso efetivo, chegando mais rápido até o local da ocorrência, garantindo menor tempo resposta e melhores condições de trabalho”, explicou.

Ele afirmou ainda que, nas próximas edições da formação, o treinamento deve incluir a condução dos veículos Auto Tanque (AT) e Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF).

“Essa é a edição inicial, com uso de camionetes tipo pick-up e, posteriormente, iremos realizar a instrução utilizando também ATs e ABTFs, viaturas pesadas, 4x4, com o intuito de facilitar nossa logística e apoio em regiões de difícil acesso, no Pantanal”, disse.

O curso teve um total de 50 horas-aula, e foram ministradas as disciplinas de introdução à condução em situação fora da estrada; veículos off-road: características e recursos; terrenos e obstáculos; legislação de trânsito para veículos de emergência; mecânica aplicada; recursos, bombas de incêndio e equipamentos ABTF; técnica e padronização de deslocamento em comboio; aplicação de recursos e equipamentos para a transposição de obstáculos; e prática de direção fora da estrada.

O subtenente Rodrigues Júnior, instrutor do curso, explicou como o estágio foi estruturado e quais foram os principais assuntos abordados.

“Na parte teórica, eles aprenderam as características dos veículos e tipos de terrenos que vão enfrentar. Como é uma preparação para a etapa de combate a incêndios florestais, e lá esses militares vão encontrar diversos tipos de terreno, abordamos as particularidades de cada um. Abordamos também as tecnologias disponíveis nas viaturas. Elas são muito importantes para que os militares possam ultrapassar esses tipos de terreno e os obstáculos que eles encontrarão. No segundo momento, eles viram tudo isso na prática, aplicando o conhecimento adquirido e usando todas essas tecnologias que os carros oferecem. São 50 horas-aula, mas eles saem com uma bagagem bem maior, considerando a experiência própria que esses militares já têm, somada a essa instrução. Só temos a ganhar, tanto o militar quanto a Corporação e a população”, finalizou.

arte do treinamento em off-road também contou com instruções ministradas por um engenheiro mecânico, o Tenente Maurício Ferreira. Ele compõe o efetivo do Corpo de Bombeiros e, durante o curso, orientou os outros militares sobre manutenção preventiva e principais diferenças de cada tipo de veículo utilizado pelo CBMMS.

“A corporação dispõe de vários tipos de viaturas e, por isso, os militares precisam conhecer e saber operar todas elas. É importante também conhecer os variados tipos de pneus, seja os próprios para terrenos fora da estrada ou os utilizados para todo tipo de terreno, além de outras questões técnicas que garantem mais segurança na utilização dos veículos e a conservação deles”, explicou.