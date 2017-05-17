Chuva deixa estragos em Bonito e Bodoquena alagando ruas e invadindo casas

A persistência das áreas de instabilidades deve deixar o tempo nublado e com condições para chuva nesta quarta-feira (17) em grande parte Mato Grosso do Sul. Cidades do interior do Estado, como Bonito e Bodoquena, têm sido castigadas pela chuvarada.

De acordo com os as informações da Agência Estadual de Meteorologia, há grande possibilidade de que as chuvas ocorram a partir da tarde e com acumulado diário estimado de 25 a 50 milímetros na porção central. Nas demais regiões, o acumulado diário de chuva está estimado em até 20 milímetros.

“A Coordenadoria de Defesa Civil de Bodoquena alerta aos usuários da MS-339, que liga a cidade de Bodoquena ao assentamento Sumatra e distrito de Morraria do Sul, que o nível do Rio Salobra está aumentando, é muito arriscado transitar por lá, sob o risco de desabamento de duas pontes”, publicou a Prefeitura de Bodoquena, às 20h12 desta terça-feira (16), em seu site oficial.

A chuva de segunda-feira (15) causou pontos de alagamento. O grande volume de água invadiu casas, destruiu estradas e danificou pontes na área rural. Vários passeios da região da Serra da Bodoquena estão interditados, incluindo o Balneário Municipal de Bonito e as cachoeiras da Boca a Onça, conhecidos mundialmente por suas belezas naturais.

Em Bonito, na segunda-feira, a Gruta do Lago Azul não recebeu visitantes nas primeiras horas do dia e só foi liberada às 9h. Já o Balneário Municipal permanece fechado. O nível do Rio Formoso subiu tanto que invadiu o gramado do atrativo. Vários passeios realizados às margens do rio, como bote e flutuação, também estão fechados, já que a correnteza está muito forte e água turva.