Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:13

Buscar

Últimas notícias
X

Mau tempo

Chuva deixa estragos em Bonito e Bodoquena alagando ruas e invadindo casas

Balneário Municipal e Gruta do Lago Azul foram interditados por conta do temporal de segunda

Flavio Brito

Publicado em 17/05/2017 às 09:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
Balneário Municipal

A persistência das áreas de instabilidades deve deixar o tempo nublado e com condições para chuva nesta quarta-feira (17) em grande parte Mato Grosso do Sul. Cidades do interior do Estado, como Bonito e Bodoquena, têm sido castigadas pela chuvarada. 

De acordo com os as informações da Agência Estadual de Meteorologia, há grande possibilidade de que as chuvas ocorram a partir da tarde e com acumulado diário estimado de 25 a 50 milímetros na porção central. Nas demais regiões, o acumulado diário de chuva está estimado em até 20 milímetros.

“A Coordenadoria de Defesa Civil de Bodoquena alerta aos usuários da MS-339, que liga a cidade de Bodoquena ao assentamento Sumatra e distrito de Morraria do Sul, que o nível do Rio Salobra está aumentando, é muito arriscado transitar por lá, sob o risco de desabamento de duas pontes”, publicou a Prefeitura de Bodoquena, às 20h12 desta terça-feira (16), em seu site oficial. 

A chuva de segunda-feira (15) causou pontos de alagamento. O grande volume de água invadiu casas, destruiu estradas e danificou pontes na área rural. Vários passeios da região da Serra da Bodoquena estão interditados, incluindo o Balneário Municipal de Bonito e as cachoeiras da Boca a Onça, conhecidos mundialmente por suas belezas naturais.

Em Bonito, na segunda-feira, a Gruta do Lago Azul não recebeu visitantes nas primeiras horas do dia e só foi liberada às 9h. Já o Balneário Municipal permanece fechado. O nível do Rio Formoso subiu tanto que invadiu o gramado do atrativo. Vários passeios realizados às margens do rio, como bote e flutuação, também estão fechados, já que a correnteza está muito forte e água turva.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo