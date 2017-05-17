Chuva deixa estragos em Bonito e Bodoquena alagando ruas e invadindo casas

Mau tempo
Balneário Municipal e Gruta do Lago Azul foram interditados por conta do temporal de segunda
A persistência das áreas de instabilidades deve deixar o tempo nublado e com condições para chuva nesta quarta-feira (17) em grande parte Mato Grosso do Sul. Cidades do interior do Estado, como Bonito e Bodoquena, têm sido castigadas pela chuvarada.
De acordo com os as informações da Agência Estadual de Meteorologia, há grande possibilidade de que as chuvas ocorram a partir da tarde e com acumulado diário estimado de 25 a 50 milímetros na porção central. Nas demais regiões, o acumulado diário de chuva está estimado em até 20 milímetros.
“A Coordenadoria de Defesa Civil de Bodoquena alerta aos usuários da MS-339, que liga a cidade de Bodoquena ao assentamento Sumatra e distrito de Morraria do Sul, que o nível do Rio Salobra está aumentando, é muito arriscado transitar por lá, sob o risco de desabamento de duas pontes”, publicou a Prefeitura de Bodoquena, às 20h12 desta terça-feira (16), em seu site oficial.
A chuva de segunda-feira (15) causou pontos de alagamento. O grande volume de água invadiu casas, destruiu estradas e danificou pontes na área rural. Vários passeios da região da Serra da Bodoquena estão interditados, incluindo o Balneário Municipal de Bonito e as cachoeiras da Boca a Onça, conhecidos mundialmente por suas belezas naturais.
Em Bonito, na segunda-feira, a Gruta do Lago Azul não recebeu visitantes nas primeiras horas do dia e só foi liberada às 9h. Já o Balneário Municipal permanece fechado. O nível do Rio Formoso subiu tanto que invadiu o gramado do atrativo. Vários passeios realizados às margens do rio, como bote e flutuação, também estão fechados, já que a correnteza está muito forte e água turva.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS