Aprovado projeto que dá celeridade à emissão de RG

Burocracia
Texto votado na Assembleia Legislativa altera funcções do perito papiloscopista
Os deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira (18) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 03/2017 altera a legislação que dispõe sobre a organização da Polícia Civil.
A proposta atribui ao perito papiloscopista competência para supervisionar, coordenar, dirigir, orientar, bem como executar, quando necessário, o atendimento ao público e a coleta de impressões digitais e de informações, para fins de emissão de carteiras de identidade e de certidões de antecedentes.
Segundo o Governo do Estado, o objetivo é proporcionar maior celeridade no atendimento aos cidadãos que buscam a expedição dos documentos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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