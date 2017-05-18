Aprovado projeto que dá celeridade à emissão de RG

Os deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira (18) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 03/2017 altera a legislação que dispõe sobre a organização da Polícia Civil.

A proposta atribui ao perito papiloscopista competência para supervisionar, coordenar, dirigir, orientar, bem como executar, quando necessário, o atendimento ao público e a coleta de impressões digitais e de informações, para fins de emissão de carteiras de identidade e de certidões de antecedentes.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é proporcionar maior celeridade no atendimento aos cidadãos que buscam a expedição dos documentos.