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Habitação

Bodoquena ser contemplada com a construção de 51 casas populares

Moradias serão financiadas pelo programa Lote Urbanizado com área doada pela prefeitura

Flavio Brito

Publicado em 19/05/2017 às 14:51

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Investimentos para a construção de casas populares vão beneficiar 51 famílias de Bodoquena.  Por meio do programa Lote Urbanizado, o governo do Estado vai investir R$ 22 milhões na construção de 1.706 moradias em Mato Grosso do Sul. O valor está no orçamento da Secretaria de Estado de Habitação (Sehab) para a construção de bases de residências de 42,56 m² em 24 cidades que aderiram ao programa.

O programa Lote Urbanizado foi formatado pelo Governo do Estado por causa da escassez de recursos do Governo Federal para área da habitação. Por meio de parceria entre o Estado, municípios e cidadãos, o Governo pretende atender a demanda habitacional.

Pelas regras do programa, a prefeitura faz a doação de terrenos, o Estado constrói as bases das residências (com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e 1ª fiada em alvenaria) e as famílias beneficiadas entram com compra de material e mão de obra para levantar as casas.

Depois de a prefeitura doar o terreno, a primeira etapa da obra (construção da base) será executada pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS) e a segunda etapa (construção da casa) ficará sob a responsabilidade do beneficiado. A habitação só será entregue ao selecionado depois de ele concluir a segunda etapa da obra e receber o “Habite-se”.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii receberá na próxima terça-feira (23), em seu gabinete, o representante da empesa Habitat Engenharia  para reconhecimento da área onde serão construídas as unidades habitacionais.

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