Militares de Aquidauana constroem ponte em 8 dias no Estado de Mato Grosso

Infraestrutura
A ponte caiu no dia 4 de abril deste ano, logo depois que um caminhão passou pelo local
Pouco mais de um mês após a queda de uma ponte na rodovia BR 158, em Confresa, a 1.160 de Cuiabá, na região do Araguaia, em Mato Grosso, uma ponte foi construída por militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BEC), de Aquidauana.
A ponte caiu no dia 4 de abril deste ano, logo depois que um caminhão passou pelo local, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), ficando submersa depois que o nível do rio subiu durante chuva forte.
Uma ponte de metal com um nível mais alto que a anterior – que era de madeira – foi construída em oito dias, pelos militares de Aquidauana. O feito que gerou matéria especial no programa Cidade Alerta, da Rede Record, nesta quinta-feira (18). O âncora da edição regional, em Campo Grande, destacou que “por mais que seja provisória, construir em 8 dias é algo sensacional”, destaca.
O comandante do 9º BEC, tenente coronel Fabio Batista Bogoni, destaca o empenho de seus subordinados na construção da ponte de 49 metros, que deverá ser usada por seis meses, até que outra, de concreto, seja construída. Entre Aquidauana, no MS, e Confresa, no MT, são 1.598 quilômetros.
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