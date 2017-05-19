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Interior de MS

Miranda recebe investimento em diferentes áreas, com R$ 9,5 milhões para saneamento

Cidade pantaneira é a mais antiga de Mato Grosso do Sul, fundada em julho de 1778

Flavio Brito

Publicado em 19/05/2017 às 13:33

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O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou a execução de importantes obras em infraestrutura e saneamento básico em Miranda, totalizando R$ 9,5 milhões em investimentos. Em fase final de conclusão e já em testes, a implantação da rede de esgotamento sanitário atenderá 50% da população. Em recente visita à região, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a entrega de uma patrulha mecanizada, que atenderá as comunidades indígenas Terena.

O pacote de investimentos na cidade pantaneira – a mais antiga de Mato Grosso do Sul, fundada em julho de 1778 – contempla também a área da educação. O Estado construiu uma escola de arquitetura indígena, inaugurada no ano passado, com seis salas de aula e quadra de esportes com arquibancada, no valor de R$ 1,842 milhão, e reformou a Escola Atanásio Alves, com 173 alunos, localizada na Aldeia Lalima. O município tem a segunda maior população indígena do Estado, com 6.475 terenas.

Nova escola

Ainda no setor educacional, os investimentos incluem a restauração da histórica Escola Caetano Pinto, construída em 1922, cuja estrutura física, elétrica e hidráulica estava comprometida por falta de manutenção. A última reforma ocorreu em 1993, na gestão do ex-governador Pedro Pedrossian. Ao inaugurar a escola indígena, em 2016, o governador Reinaldo Azambuja garantiu a restauração da antiga unidade, atendendo reivindicação da comunidade estudantil.

Situada na Avenida Afonso Pena, 193, centro da cidade, o prédio da Escola Caetano Pinto, construído em 1941, está sendo completamente remodelada e terá sua fachada restaurada. A obra de R$ 1,033 milhão inclui a construção de uma biblioteca e sala de jogos e adaptação da quadra de esportes, com a implantação de arquibancada, reforma e pintura das salas de aula, com instalações para ar-condicionado, banheiros e cantina e troca do telhado e das redes elétrica e hidráulica.  

Esgoto e água

A reforma, segundo a diretora Edina Barbier da Silva, ex-aluna da unidade, mudou não apenas o aspecto funcional da escola, que se encontrava em condições precárias, mas melhorou a autoestima dos cerca de 780 alunos e dos professores. “A obra prometida pelo nosso governador é uma realidade, estamos ganhando uma nova escola, com acessibilidade, salas arejadas, novo reservatório de água”, diz ela. “Nossa reivindicação, agora, é uma grade no muro por questão de segurança”.

As obras de esgotamento estão sendo executadas com recursos (R$ 1,5 milhão) próprios da Sanesul (Empresa de Saneamento de MS), compreendendo duas estações elevatórias, 4.873 metros de rede coletora, 1.073 metros de coletor tronco e rede de 428 ligações domiciliares nos bairros Cohab, Carandá. Mondego e Novo Lar. A empresa também executa serviços de substituição de equipamentos na rede de água, cuja tubulação é antiga, e projeta sequencia da rede de esgoto ao custo de R$ 8,8 milhões.

Infraestrutura

Na parte de infraestrutura, Miranda recebeu investimentos de R$ 2,8 milhões, incluindo restauração asfáltica de diversas ruas do perímetro urbano, recuperação de estradas vicinais da região do Conesul (incluindo Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti) e reforma de duas pontes de madeira: na MS-488 (Córrego Fundo), que atende Lalima e Imbirussu, beneficiando o Assentamento Tupã-Baê; e na MS-499 (Córrego Limeira), no trecho Imbirussu-Imbauval (entroncamento com a MS-488).

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