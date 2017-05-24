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Conflitos de terra estão em destaque no Profissão Repórter da Globo nesta quarta (24)

Vivaldo

Publicado em 24/05/2017 às 12:27

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O programa “Profissão Repórter”, da Rede Globo, que vai ao ar nesta quarta-feira (24), depois do futebol, terá um tema de muito interesse no Estado de Mato Grosso do sul: o conflito pela posse da terra. A chacina que vitimou 9 lavradores em Colniza, no outro Mato Grosso,  que completou um mês, estará em destaque.

O repórter Guilherme Belarmino vai mostrar o local do crime ainda do jeito que as vítimas deixaram, pois as famílias fugiram de lá. Já os repórteres Caco Barcellos e Nathalia  Tavolien estiveram no Pará, onde os conflitos agrários entre fazendeiros e pequenos produtores são intensos. Por lá, há doze anos, a irmã Dorothy foi assassinada, produzindo reflexos relacionais até hoje.

O terceiro cenário do programa será Viana, no Maranhão, onde a repórter Mayara Teiceira conta como foi o ataque aos índios Gamela no dia 30 de abril, com várias vítimas, inclusive um índio com a mão quase decepada. Este tipo de conflito é o mais comum em Mato Grosso do Sul, onde muitas vítimas também são contabilizadas.

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