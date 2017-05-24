Nova Andradina vai receber R$ 1,8 milhão em pavimentação e drenagem

Duas licitações que tiveram seus resultados divulgados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24) contemplam o município de Nova Andradina com R$ 1,8 milhão em pavimentação e drenagem de águas pluviais. As publicações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) podem ser conferidas nas páginas 26 e 27.

O resultado que receberá investimentos de R$ 576,8 mil será destinado a 2ª etapa da pavimentação e drenagem das vias do bairro Beatriz e R$ 1,2 milhão, correspondente a segunda publicação, será destinado a 3ª etapa das vias do mesmo bairro.

As duas licitações fazem parte do pacote de obras que será executado em parceria com emendas parlamentares federais. O primeiro lote do pacote recebe R$ 26,5 milhões e as obras terão início imediato após assinatura dos contratos.

Lançamento

O Diário Oficial também traz investimentos para Iguatemi. Para o município foi lançada licitação para contratação de projeto executivo de pavimentação, restauração e drenagem de diversas ruas. O valor orçado é de R$ 182 mil. A tomada de preços acontece no próximo dia 9 de junho, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.