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Justiça Eleitoral convoca todos os eleitores de Itaquiraí para o cadastramento biométrico

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 16:29

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A Justiça Eleitoral da 2ª Zona, que abrange os municípios de Itaquiraí e Naviraí, está convocando os eleitores itaquiraienses para que compareçam ao Cartório ou Posto de Atendimento Eleitoral para efetuarem o cadastramento biométrico, visando as próximas eleições.

A convocação está sendo feita pelo juiz eleitoral, Dr. Eduardo Magrinelli Junior, que assinou o Ofício nº 2707/2017 ¬ TRE/ZE002, endereçado ao prefeito Ricardo Fávaro Neto, solicitando a divulgação do cadastramento biométrico para que todos os funcionários públicos e demais munícipes façam dentro da maior brevidade possível a atualização de seus dados eleitorais.

No documento, o juiz observa a necessidade de garantir a segurança e a regularidade do exercício do voto, e o cadastramento permitirá que os eleitores de Itaquiraí já possam votar com o uso da biometria nas Eleições Gerais de 2018. “Estamos atendendo no Cartório Eleitoral, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira”, informa o servidor eleitoral, Thiago Dezam Cabral.

Documentos

Os documentos necessários para o cadastramento biométrico de pessoas que já são eleitores de Naviraí e Itaquiraí são: cópia e original de documento de identificação com foto, cópia e original de comprovante de residência atual (conta de água, energia, telefone ou internet) e o título de eleitor que ficará retido para entrega de uma nova via.

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