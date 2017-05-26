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Segurança

Governo faz a entrega de 115 novas viaturas pelo Programa MS Mais Seguro

Investimentos fazem parte da 4ª etapa do programa, com recursos que ultrapassam R$ 114 milhões

Vivaldo

Publicado em 26/05/2017 às 07:53

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Campo Grande e seu entorno – Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos – recebem nesta sexta-feira (26), em cerimônia que acontece às 15h na Praça do Rádio Clube, 115 viaturas da 4ª etapa do Programa MS Mais Seguro.

O Programa destina um total de 300 viaturas para todo o Estado, equipando as policias Civil, Militar, Perícia e Corpo de Bombeiros. Neste último caso, Aquidauana já foi contemplada na última semana, devendo receber em breve as viaturas das outras policias.

Segundo a Secretaria Pública, trata-se da maior entrega da história da polícia em Mato Grosso do Sul, num projeto que envolve economia de R$ 14 milhões em relação ao preço de mercado, facilitada pela observância de processo licitatório. 

“A segurança pública é uma das prioridades de nosso Estado”, diz o governador Reinaldo Azambuja, lembrando que em todas as etapas o MS Mais Seguro equipará as policias dos 79 municípios do Estado com 700 viaturas.

Entre os veículos, 195 são do modelo Trailblazer, que já vem equipadas com giroflex e sistema de rádio, tendo sido adquiridas por R$ 128.600 cada (no mercado são cotadas R$ 200 mil). Resistentes, com tração 4 x 4 e câmbio automático, já vêm com 90 mil quilômetros de revisão garantidos.

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