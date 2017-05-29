Anta é resgatada após cair em fosso em Bodoquena

Geral
Foi necessário usar uma retroescavadeira para salvar o animal, que pode pesar até 300 kg
Uma a anta caiu em um fosso de 2 metros de profundida na cidade de Bodoquena, a 253 quilômetros de Campo Grande, e foi preciso usar um guindaste para retirar o animal neste domingo (28).
O fosso foi aberto em uma obra de casas populares, na área urbana.
A Polícia Militar foi chamada e pediu a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu um guindaste para retirar o bicho, segundo o encarregado da obra, Paulo Sérgio Souza Lopes.
“Acho que o animal não ficou ferido. Eu já tinha visto ele andando perto da obra. É um animal enorme. Deve ter caído durante a madrugada e foi resgatado lá pelas 10 ou 11 horas. Assim que retiramos a corda, saiu correndo”, disse.
Maior mamífero terrestre do Brasil, a anta pode pesar até 300 kg.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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