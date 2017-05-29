Motorista flagra duas onças pintadas na rodovia BR-262

Geral
Vídeo circula por meio de mensagem do aplicativo do WhatsApp
Um vídeo que circula por meio de mensagem do aplicativo WhatsApp tem chamado a atenção de quem mora em Aquidauana e região. As imagens registram duas onças pitadas atravessando tranquilamente a rodovia BR-262.
De acordo com a voz que aparece na gravação, o veículo seguia para um leilão na fazenda Novo Horizonte. De acordo com as informações que circularam pela internet durante o fim de semana, o flagrante foi feito no trecho entre Miranda e Corumbá.
O carro se aproxima das onças quando elas já estão no acostamento de um dos lados da pista, instantes depois elas desaparecem em meio à vegetação.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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