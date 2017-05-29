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Motorista flagra duas onças pintadas na rodovia BR-262

Vídeo circula por meio de mensagem do aplicativo do WhatsApp

Flavio Brito

Publicado em 29/05/2017 às 09:23

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Um vídeo que circula por meio de mensagem do aplicativo WhatsApp tem chamado a atenção de quem mora em Aquidauana e região. As imagens registram duas onças pitadas atravessando tranquilamente a rodovia BR-262.

De acordo com a voz que aparece na gravação, o veículo seguia para um leilão na fazenda Novo Horizonte. De acordo com as informações que circularam pela internet durante o fim de semana, o flagrante foi feito no trecho entre Miranda e Corumbá.

O carro se aproxima das onças quando elas já estão no acostamento de um dos lados da pista, instantes depois elas desaparecem em meio à vegetação. 

Confira vídeo

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