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Jardim recebe o programa de assistência Cassems Itinerante no próximo sábado

Moradores de Naviraí também serão beneficiados com os atendimentos no mesmo dia

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 15:16

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O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” leva atendimento especializado até Jardim e Naviraí no sábado (3). O programa foi criado com o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada e atua pontual, mas eficazmente, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada. A geriatra Aline Eloisa atende em Jardim e Naviraí recebe atendimento com a endocrinologista Lara Rubio e com a psiquiatra Carolina Korndorfer.  

O “Cassems Itinerante” foi criado em 2013 e, desde então, já levou atendimento especializado até Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Miranda, Naviraí e Três Lagoas. Só em 2016, o programa atendeu quase 7 mil pessoas espalhadas pelo interior do Estado. Segunda a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o sucesso do programa depende muito da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos no interior. A diretora afirma ainda que antes de escolher as cidades que irão receber o programa, é feito um levantamento sobre a demanda de cada município.

“Nós criamos o cronograma do programa sempre baseado nas necessidades locais, analisando a viabilidade administrativa e também do profissional e, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”, explica a diretora. O neurocirurgião Eurico Feltrin é um dos médicos que atendem no “Cassems Itinerante” e, segundo ele, o programa é muito importante para a população do interior. “Vejo que a Cassems, com a realização do Cassems Itinerante, avança de forma pioneira para o interior do Estado, onde o profissional médico, especialista, está menos disponível. Esse assunto é muito discutido e pouco se avançou em todo o Brasil, por isso, penso que a Cassems desenvolve uma importante função social a que se destina, cuidando da vida de seus mais de 200 mil beneficiários nestes 15 anos”, pontua Feltrin.

Moradora de Corumbá, a beneficiária Mara Regina da Silva Santos destaca a importância do programa para a população do interior, que é a que mais sofre com a escassez de médicos. “Acho de suma importância a vinda de especialistas para o interior. O deslocamento para Campo Grande não é fácil por motivos de trabalho. Então, quando ele vem atender aqui na nossa cidade, fica mais fácil. Então, para mim, é um programa muito importante”, conta Mara.

A beneficiária Lenice de Lima e Silva, também de Corumbá, foi atendida pela primeira vez pelo programa e elogia a gama de especialistas que ele oferece. “É a primeira vez que sou atendida pelo programa e fiquei surpresa. Eu morava em Campo Grande e não precisava desse tipo de atendimento, ao me mudar para Corumbá ouvi falar do programa e procurei atendimento. Estava procurando um especialista que até em Campo Grande é difícil de encontrar e o encontrei aqui oferecendo atendimento. Achei uma iniciativa fantástica”, afirma Lenice.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.
 

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