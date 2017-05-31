Cidades do interior são beneficiadas com a construção de casas populares

Parceria entre o Governo do Estado e o Ministério das Cidades garantiu a retomada da construção de 468 casas populares em Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que conversou com o governador Reinaldo Azambuja, por telefone, na sexta-feira (26), para acertar detalhes.

Mato Grosso do Sul será beneficiado com o prosseguimento das obras após diversas tratativas do governador Reinaldo, que nos últimos meses fez uma série de reuniões no Ministério das Cidades em busca de apoio para dar sequência a novos e antigos projetos de habitação.

Das 468 obras de casas que terão reinício em Mato Grosso do Sul, 313 ficam em Naviraí, 85 em Pedro Gomes e 70 em Coxim. A parceria entre os entes federativos (União, Estado e Municípios) garantiu a construção desses empreendimentos que terão investimento total de R$ 34.803.697,59.

Segundo anúncio do ministro Bruno Araújo, as construções pertencem ao programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, que é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Ao todo, o Ministério autorizou o reinício das obras de mais de 2,6 unidades habitacionais pelo Brasil; outras 20 mil serão retomadas ao longo das próximas semanas. Os empreendimentos estavam paralisados devido a entraves entre construtoras e bancos financiadores.

Para Reinaldo Azambuja, o Governo de Mato Grosso do Sul faz investimentos maciços em habitação para diminuir o déficit habitacional e dar dignidade a famílias que mais necessitam. Para superar esse desafio, em tempos de crise econômica nacional, a administração estadual tem buscado parcerias com o Ministério das Cidades, bancos públicos e as prefeituras municipais.

“Queremos dar oportunidades às pessoas, queremos elas morando na casa própria, saindo do aluguel e tendo a escritura e o título definitivo do imóvel para dizer ‘essa casa é minha, ninguém me tira’”, disse o governador. Reinaldo falou sobre os investimentos na área habitacional durante a entrega de 50 unidades habitacionais em Itaporã, nesta segunda-feira (29).

Dados da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), anunciados pelo governador, revelam que em dois anos e cinco meses o Governo garantiu 13.731 moradias aos sul-mato-grossenses. Dessas, 10.098 já foram entregues e 3.633 estão contratadas, ou seja, em processo de construção.

Só em maio de 2017 foram entregues 364 moradias em Mato Grosso do Sul; 300 delas ficam em Fátima do Sul, 50 em Itaporã e 14 em Sidrolândia (casas rurais). Essas entregas equivalem a 11,7 imóveis inaugurados por dia.