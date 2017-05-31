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Governo cumpre promessa e convoca mais 120 agentes penitenciários

Com as novas convocações, a Agepen ganha reforço de 320 aprovados no último concurso público

Flavio Brito

Publicado em 31/05/2017 às 10:20

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O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (31) traz Decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, convocando mais 120 agentes penitenciários aprovados no último concurso, homologado em março deste ano. No início de abril, outros 200 já haviam sido chamados para ocuparem as vagas. Os novos servidores do sistema penitenciário vão trabalhar em áreas administrativas e no setor de segurança e custódia.

Essa convocação é o cumprimento do compromisso assumido por Reinaldo Azambuja no dia 6 de abril deste ano, durante reunião com os aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em que foi assinado o decreto de convocação dos 200 novos agentes. Na época, Reinaldo Azambuja disse que a segunda convocação seria em maio. “Estamos cumprindo mais um compromisso com a segurança, setor que temos investido firme para que possamos assegurar à população do nosso Estado maior tranquilidade”, afirmou o governador.

Após a publicação do Decreto de convocação, a próxima etapa é a publicação do edital com a data de entrega dos exames na Junta Médica, e a convocação para a posse, com a relação dos documentos a serem apresentados. Atualmente, a Agepen conta com 1.522 agentes penitenciários e os 120 convocados vão reforçar a equipe de trabalho. Posteriormente, também será publicada a lotação dos novos agentes. No total, foram aprovados no último concurso 435 candidatos. A convocação dos outros aprovados ainda não tem data definida.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, destacou que essa nova convocação “é a demonstração do esforço do governador Reinaldo Azambuja em investir na segurança pública”, não só na compra de viaturas e equipamentos, mas também na formação de novos agentes penitenciários, dos policiais militares e dos bombeiros. “Com essas convocações temos um salto significativo, representa 1/3 do efetivo da Agepen”, afirmou o titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

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