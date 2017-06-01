Após cerca de 7 horas, rodovia BR-262 é liberada por manifestantes no Indubrasil

Por volta das 14 horas desta quinta-feira, o grupo com pelo menos 150 pessoas liberou o acesso da BR-262, região de Indubrasil, distrito de Campo Grande, após bloqueio iniciado ainda de manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do tráfego paralisado, não houveram incidentes graves e a via está aberta nos dois sentidos.



Conforme divulgado, o protesto era composto por famílias que ocupam há mais de 30 anos uma antiga fazenda no distrito, e haviam sido notificadas sobre ordem judicial de despejo. O objetivo do movimento, iniciado às 7 horas, era para que alguma autoridade da prefeitura comparecesse e intercedesse junto ao processo que determinou retirada para 12 de junho.