Manifestantes bloqueiam trecho da BR-262 durante reintegração de posse

Um trecho da rodovia BR-262 foi interditado durante a manhã desta quinta-feira (1º). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interrupção do tráfego foi feita durante uma ação de reintegração de posse.

Pelo menos 50 pessoas usaram pedras e galhos de árvores para interditar a via.

Segundo a PRF, a manifestação ocorreu no km 363 e foi acompanhada pelos policiais rodoviários de Terenos. Os agentes controlaram o fluxo de veículos na rotatória do distrito industrial de Indubrasil.

Por volta das 10h30, a trafego chegou a ser completamente bloqueado pelos manifestantes.