Manifestantes bloqueiam trecho da BR-262 durante reintegração de posse

Geral
Rotatória da rodovia no Indubrasil foi ocupado por pelo menos 50 menos manifestantes
Um trecho da rodovia BR-262 foi interditado durante a manhã desta quinta-feira (1º). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interrupção do tráfego foi feita durante uma ação de reintegração de posse.
Pelo menos 50 pessoas usaram pedras e galhos de árvores para interditar a via.
Segundo a PRF, a manifestação ocorreu no km 363 e foi acompanhada pelos policiais rodoviários de Terenos. Os agentes controlaram o fluxo de veículos na rotatória do distrito industrial de Indubrasil.
Por volta das 10h30, a trafego chegou a ser completamente bloqueado pelos manifestantes.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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