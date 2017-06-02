Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:18

Buscar

Últimas notícias
X

Nova Alvorada do Sul

Grave acidente envolvendo três veículos deixa cinco vítimas na BR-267

Caminhões e carros de passeio se envolveram na batida na manhã desta sexta-feira

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 14:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um caminhão de pequeno porte Mercedes-Benz branco (placas BML-2161), uma carreta Scania R114 (placa ATP-2234 Rancharias-SP), e um veículo Volkswagen Gol branco (placas NRW-2426 de Campo Grande-MS), com dois ocupantes ainda não identificados, se envolveram em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (2) rodovia BR-267. Cinco pessoas ficaram feridas de acordo com as informações do site Alvorada Informa. 

Informações preliminares apontam que o caminhão Mercedes, que seguia em direção a Bataguassu, teria invadido a pista contraria, atingindo o veículo de passeio que seguia no sentido contrário e depois colidindo de frente com a Carreta.

Com o impacto, o condutor da carreta e do caminhão ficarão presos as ferragens, o corpo de bombeiros teve de utilizar um desencarcerador para conseguir remover os motoristas das ferragens. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul, sendo que três se encontram em estado grave. A Policia Rodoviária Federal esteve no local para demais providências.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo