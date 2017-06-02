Grave acidente envolvendo três veículos deixa cinco vítimas na BR-267

Nova Alvorada do Sul
Caminhões e carros de passeio se envolveram na batida na manhã desta sexta-feira
Um caminhão de pequeno porte Mercedes-Benz branco (placas BML-2161), uma carreta Scania R114 (placa ATP-2234 Rancharias-SP), e um veículo Volkswagen Gol branco (placas NRW-2426 de Campo Grande-MS), com dois ocupantes ainda não identificados, se envolveram em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (2) rodovia BR-267. Cinco pessoas ficaram feridas de acordo com as informações do site Alvorada Informa.
Informações preliminares apontam que o caminhão Mercedes, que seguia em direção a Bataguassu, teria invadido a pista contraria, atingindo o veículo de passeio que seguia no sentido contrário e depois colidindo de frente com a Carreta.
Com o impacto, o condutor da carreta e do caminhão ficarão presos as ferragens, o corpo de bombeiros teve de utilizar um desencarcerador para conseguir remover os motoristas das ferragens. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul, sendo que três se encontram em estado grave. A Policia Rodoviária Federal esteve no local para demais providências.
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