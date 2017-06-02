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Mais uma agência dos Correios é fechada em MS

Distrito de Quebra-Côco, em Sidrolândia, fica sem agência postal e correspondente bancário, divulga o sindicato que representa os trabalhadores

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 08:58

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Mais uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo teve as atividades encerradas em Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações do sindicato que representa os trabalhadores, desta vez foi a agência no distrito de Quebra-Côco, município de Sidrolândia. É a quinta agência fechada no Estado desde o ano passado. Além desta unidade fechada na quarta-feira (31), mais quatro tem previsão de fechamento.

Com 2.000 habitantes e há trinta quilômetros de Sidrolândia, o distrito de Quebra-Côco tinha na agência dos Correios sua única opção para serviços bancários, como pagamento de contas, recebimento e transferência de valores, recebimento de aposentadorias. Com o fechamento, também encerra a possibilidade de compras, por meio de encomendas, pela internet, afirma a entidade, em nota divulgada à imprensa.

“O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul lamenta esse fato e tem denunciado continuamente o processo desmonte dos Correios em todo país. O governo Temer abandonou completamente o princípio da função social dos Correios e com o falso argumento de uma crise na empresa, na verdade promove seu desmonte para privatizá-la atendente aos setores empresariais que lhe dão sustentação. Os trabalhadores dos Correios defendem a volta do princípio da função social dessa estatal e contra o fechamento das agências em todo país”, diz um trecho da nota.

O sindicato afirma lamentar também “a total falta de interesse e articulação da maioria dos parlamentares federais e estaduais, bem como do governo estadual e prefeituras, que nada fazem para impedir esse retrocesso que penaliza, sobretudo, a população, apesar de comunicados e sabedores da situação. A inoperância de nossos políticos é responsável por isso. Lamentavelmente”, afirma a categoria, por meio do texto divulgado pela assessoria de imprensa.

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