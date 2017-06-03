Custo com terceirização na Sanesul fica acima do esperado

Saneamento
O resultado foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial
O custo com a terceirização do serviço de esgotamento sanitário da Sanesul ficou acima do esperado pela diretoria da empresa.
Ao lançar o Programa de Parceria Público-Privada, no ano passado, a estimativa era de que o investimento necessário para universalizar a rede de esgoto nos 68 municípios atendidos pela estatal fosse de R$ 929,92 milhões.
No entanto, a Aegea, empresa que apresentou os estudos técnicos com os valores mais baixos para a execução do serviço estimou em R$ 1,7 bilhão o custo para ampliar a rede em até 10 anos.
A empresa paulista Aegea, aliás, foi a candidata que obteve melhor pontuação, e por isso, o estudo técnico apresentado por ela será utilizado nas próximas etapas do projeto de Parceria Público-Privada.
O resultado foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial. Em Mato Grosso do Sul, a Aegea controla a Águas Guariroba, concessionária do serviço de água e esgoto de Campo Grande, e está ligada ao grupo de empreiteiras, Equipav.
Outra empresa que participou desta primeira fase da escolha da parceira da Sanesul no projeto de universalização da rede de esgoto foi a empreiteira Andrade Gutierrez, de Minas Gerais. O estudo apresentado por ela estimou em R$ 2,4 bilhões o custo para ampliar a rede de esgoto nos municípios atendidos pela Sanesul.
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