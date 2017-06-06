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Governo do Estado investe R$ 25 milhões em restauração de quatro rodovias

Flavio Brito

Publicado em 06/06/2017 às 10:25

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Quatro trechos de rodovias estaduais da região do município de Itaporã devem receber nos próximos meses cerca de R$ 25 milhões para restauração. O resultado de uma licitação divulgada pelo Governo do Estado, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (6), contempla trechos da MS-156, MS-379 e MS-470.

De acordo com a publicação serão investidos R$ 24.733.129,39 milhões, em 55 quilômetros dos segmentos: MS-470 no entroncamento da BR-163 (Vila Cruzaltina) ao entroncamento da MS-274 (distrito de Macaúba); MS-379 entre Panambi e o entroncamento da BR-163 - no anel viário de Dourados; MS-156 no entroncamento da MS-470 à Itaporã; e na MS-470 entre Douradina e o entroncamento da MS-156.

A licitação para as obras ocorreu em 22 de fevereiro e os trabalhos devem começar quando trâmites contratuais com a empresa vencedora da licitação forem finalizados.

Mais investimento

Também publicado no DOE o resultado de licitação para construção de uma ponte de concreto armado no município de Bela Vista. O investimento será de R$ 1,1 milhão e contemplará o Córrego Apa com uma travessia de 39 metros.

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