Governo do Estado investe R$ 25 milhões em restauração de quatro rodovias

Geral
Quatro trechos de rodovias estaduais da região do município de Itaporã devem receber nos próximos meses cerca de R$ 25 milhões para restauração. O resultado de uma licitação divulgada pelo Governo do Estado, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (6), contempla trechos da MS-156, MS-379 e MS-470.
De acordo com a publicação serão investidos R$ 24.733.129,39 milhões, em 55 quilômetros dos segmentos: MS-470 no entroncamento da BR-163 (Vila Cruzaltina) ao entroncamento da MS-274 (distrito de Macaúba); MS-379 entre Panambi e o entroncamento da BR-163 - no anel viário de Dourados; MS-156 no entroncamento da MS-470 à Itaporã; e na MS-470 entre Douradina e o entroncamento da MS-156.
A licitação para as obras ocorreu em 22 de fevereiro e os trabalhos devem começar quando trâmites contratuais com a empresa vencedora da licitação forem finalizados.
Mais investimento
Também publicado no DOE o resultado de licitação para construção de uma ponte de concreto armado no município de Bela Vista. O investimento será de R$ 1,1 milhão e contemplará o Córrego Apa com uma travessia de 39 metros.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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