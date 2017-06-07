Policiais Civis protestam acampados em frente à governadoria

Geral
Categoria pede o cumprimento de acordos feitos com o governador, incluindo salário
Os Policiais Civis iniciaram hoje (7) um acampamento por tempo indeterminado em frente à governadoria, em protesto contra o governo do estado que não cumpriu os compromissos firmados com a classe, assinados em 2014, durante a campanha eleitoral, e ratificados em 2016 pelos secretários Eduardo Riedel e Carlos Alberto Assis. “Vamos permanecer aqui dia e noite, até que o governador atenda à categoria”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.
O grupo está preparado para passar vários dias no local e já instalaram tendas, barracas para dormir e banheiros químicos. Foi montada uma escala de rodízio para que o atendimento à população não seja prejudicado durante a manifestação.
“Vamos protestar pacificamente, mostrando nossa indignação pelas falsas promessas. Não temos mais como confiar em um governo que só mente e não valoriza aqueles que estão nas ruas combatendo a criminalidade com as próprias vidas”, concluiu Giancarlo.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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