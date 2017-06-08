J. Jardim Veículos faz coquetel de lançamento do Fiat Argo

A J. Jardim Veículos apresenta amanhã (9) aos seus clientes o Fiat Argo, modelo que sustenta e dá ainda mais força à nova fase da Fiat no segmento de hatches no mercado brasileiro. O coquetel de lançamento está marcado para as 18h30, no showroom da concessionaria que fica nos Altos da Avenida da Integração, em Anastácio.

Estilo, Tecnologia, Conforto, Performance, Esportividade e Segurança, é com estes atributos que a marca italiana define o Fiat Argo. Em seus mais de 40 anos no Brasil, a Fiat se notabilizou por desenvolver produtos altamente conectados aos anseios dos consumidores, em especial nos segmentos de hatches compactos. Desde o pioneiro Fiat 147 até o mais recente Mobi, várias dinastias de hatches campeões de venda se sucederam, como as várias gerações do Uno e do Palio, ou ainda o premiado Punto.

Refletindo essa trajetória de sucesso, mas antenada às mais modernas tendências de mercado, design e tecnologia, a Fiat introduz um novo modelo no segmento. Mais que um hatch compacto, garante a montadora, ele se apresenta como uma verdadeira experiência Premium dentro da categoria.

A equipe altamente qualificada da J. Jardim Veículos vai demostrar aos seus clientes todos os detalhes desse lançamento, entre eles, a nova família de motorização da marca. Mas, a performance do Fiat Argo vai muito além dos motores – Firefly com versões 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros, além do E.torQ 1.8 Evo VIS de 139 cv. Segundo a montadora, passa por um ajuste primoroso entre transmissão, direção e suspensão, além de uma carroceria sólida, bem construída e com excelente isolamento acústico.

O Fiat Argo ainda esbanja elementos que tornam a vida a bordo mais agradável e convidativa. Além do design envolvente e ergonômico, e do acabamento de categoria superior, o hatch tem uma extensa lista de itens de conforto, praticidade e comodidade. E impressiona pelo aproveitamento de espaço na cabine e no porta-malas.

Item de série em todas as versões do Fiat Argo, o sistema “Start&Stop” desliga o motor automaticamente quando o carro está parado. Os benefícios são economia de combustível e menor emissão de poluentes. E tudo isso sem abrir mão da segurança: sensores só permitem que o motor seja desligado se não houver qualquer tipo de comprometimento, seja do veículo ou dos ocupantes. Para ligar novamente o motor após a parada, basta soltar o pedal do freio nas versões com transmissão GSR ou automática; já nas versões equipadas com câmbio manual, um leve toque no pedal da embreagem coloca novamente o propulsor em funcionamento.